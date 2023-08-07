HaberlerGaleriFındık fiyatları il il liste 2023 | Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) fındık fiyatları açıklandı mı, ne kadar, kaç TL? Ordu, Samsun, Giresun, Trabzon...
Fındık fiyatları il il liste 2023 | Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) fındık fiyatları açıklandı mı, ne kadar, kaç TL? Ordu, Samsun, Giresun, Trabzon...
Üreticiler, ağustos ayı itibariyle başlayan fındık hasadı süreciyle birlikte, 2023 yılı için fındık alım fiyatları hakkında merak içinde araştırmalara başlamış durumda. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları, fındık fiyatlarının ne kadar olacağı konusunda önemli bir ipucu sunuyor. Geçtiğimiz yıl 54 TL olarak açıklanan fındık fiyatları, bu yıl için de merak konusu olmuştu. Peki fındık fiyatları açıklandı mı, ne kadar, kaç TL?