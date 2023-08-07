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Haberler Galeri Fındık fiyatları il il liste 2023 | Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) fındık fiyatları açıklandı mı, ne kadar, kaç TL? Ordu, Samsun, Giresun, Trabzon...

Fındık fiyatları il il liste 2023 | Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) fındık fiyatları açıklandı mı, ne kadar, kaç TL? Ordu, Samsun, Giresun, Trabzon...

Üreticiler, ağustos ayı itibariyle başlayan fındık hasadı süreciyle birlikte, 2023 yılı için fındık alım fiyatları hakkında merak içinde araştırmalara başlamış durumda. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları, fındık fiyatlarının ne kadar olacağı konusunda önemli bir ipucu sunuyor. Geçtiğimiz yıl 54 TL olarak açıklanan fındık fiyatları, bu yıl için de merak konusu olmuştu. Peki fındık fiyatları açıklandı mı, ne kadar, kaç TL?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.08.2023 17:39 Güncelleme Tarihi: 07.08.2023 17:39
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Fındık fiyatları il il liste 2023 | Toprak Mahsulleri Ofisi TMO fındık fiyatları açıklandı mı, ne kadar, kaç TL? Ordu, Samsun, Giresun, Trabzon...

Fındık fiyatları, 2023 yılında üreticiler ve tüketiciler arasında büyük bir merak konusu olmaya devam ediyor. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) her yıl olduğu gibi bu yıl da fındık fiyatlarını açıklayacak. Fındık fiyatları geçtiğimiz yıl 54 TL olarak açıklanmıştı. Ekonomik şartların göz önüne alındığı bu dönemde, fındık fiyatlarının üretici için adil ve karlı bir seviyeye çıkarılması büyük önem taşıyor. Peki TMO fındık fiyatları açıklandı mı, ne kadar, kaç TL? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Fındık fiyatları il il liste 2023 | Toprak Mahsulleri Ofisi TMO fındık fiyatları açıklandı mı, ne kadar, kaç TL? Ordu, Samsun, Giresun, Trabzon...

2023 FINDIK FİYATLARI AÇIKLANDI MI?

2023 yılı fındık taban fiyatları henüz belli olmadı. Taban fiyatlar belirlendikten sonra bu fiyatların aşağısında satım alım işlemi gerçekleşmeyecek.

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Fındık fiyatları il il liste 2023 | Toprak Mahsulleri Ofisi TMO fındık fiyatları açıklandı mı, ne kadar, kaç TL? Ordu, Samsun, Giresun, Trabzon...

Ordu ve Giresun gibi fındık ihtiyacının büyük bir çoğunluğunun karşılandığı illerde bu yıl sel felaketi sebebiyle birçok fındık üreticisi etkilendi.

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Fındık fiyatları il il liste 2023 | Toprak Mahsulleri Ofisi TMO fındık fiyatları açıklandı mı, ne kadar, kaç TL? Ordu, Samsun, Giresun, Trabzon...

Fındık fiyatları geçtiğimiz yıl 54 lira olurken bu yıl 80 lira seviyesinin üstünde olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Detaylar belli olduğunda haberimize eklenecektir. Gelişmeleri sabah.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

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Fındık fiyatları il il liste 2023 | Toprak Mahsulleri Ofisi TMO fındık fiyatları açıklandı mı, ne kadar, kaç TL? Ordu, Samsun, Giresun, Trabzon...

Geçtiğimiz yılın fiyatları 30 Temmuz tarihinde duyurulmuştu. Kısa süre içerisinde fındık fiyatlarının netlik kazanması bekleniyor.