Türkiye kahraman şehitlerine ağlıyor! Acı detay yürekleri dağladı: Amcası da Pancarköy faciasında şehit olmuş!
Denizlili İstihkam Uzman Çavuş Kemal Özek, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit oldu. Özek’in, Buldan'ın Beyler Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenilirken kahraman şehidimiz hakkında ortaya çıkan bir detay yürekleri dağladı. Özek ile aynı ismi taşıyan amcası Kemal Özek’İn de 42 yıl önce Pancarköy faciasında şehit olduğu ortaya çıktı. Pençe-Kilit Operasyonunda, teröristlerin açtığı taciz ateşiyle şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Uğur Özdemir'in şehadet haberi, Gaziantep'teki ailesine ulaştı. Şehit Piyade Teğmen Fatih Uğur Altınbaş (27) Ankara'da babası Kadir Altınbaş'ın naaşının yanına defnedilecek. Uzman Çavuş Mustafa Sezer'in naaaşı Zonguldak'ta, Piyade Uzman Çavuş Özkan Lale'nin (29) ise Sivas'ta toprağa verilecek. Piyade Sözleşmeli Er Mahmut Üçdağ'ın acı haberi babası Mustafa Üçdağ'a Manisa'da çalıştığı iş yerinde verildi.
Irak'ın Kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit operasyonu çerçevesindeki Tepe bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 6 askerimiz şehit oldu. Şehitlerimiz arasında olan 26 yaşındaki Buldanlı İstihkam Uzman Çavuş Kemal Özek'in Buldan ilçe merkezindeki baba evine Türk bayrağı asıldı. Özek'in nişanlı olduğu, doğu görevi sonrası düğün yapmayı planladığı öğrenildi. Şehidin naaşının bugün Denizli'ye getirilerek, doğum yeri olan Buldan'ın Beyler Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlanacağı ifade edildi. Şehit İstihkam Uzman Çavuş Kemal Özek'in kendisiyle aynı ismi taşıyan babasının amcası Kemal Özek ile aynı kaderi yaşadığı öğrenildi. Kemal Özek de 42 yıl önce Edirne'de yaşanan Pancarköy faciasında şehit olan 65 askerden birisi olduğu ortaya çıktı.
Trajik uçak kazası, 22 Eylül 1981 günü Babaeski'nin Alpullu Kasabası yakınlarındaki Pancarköy'de meydana geldi. Yıldırım Sonbahar 81 Tatbikatı için Pancarköy yakınlarındaki tatbikat alanındaki ve o esnada istirahat verilmiş olan 65. Piyade Tümeni 241. Alayına bağlı 2. Piyade Taburu Karargâh ve Karargâh Destek Bölüğü askerlerinin üzerine yine tatbikatta görevli olan Bandırma 6. Ana Jet Üssü'nden kalkan ve henüz 23 gün önce yeni rütbesine terfi eden Pilot Yüzbaşı Mustafa Özcan komutasındaki Nortrhop F-5 tipi akaryakıt yüklü uçağın düşmesi sonucu 65 asker yanarak şehit oldu. Buldanlı Kemal Özek de pilot ve 64 askerin şehit olduğu faciada şehit olan askerler arasında yer aldı.
HER YERE TÜRK BAYRAKLARI ASILDI
Piyade Teğmen Fatih Uğur Altınbaş'ın (27) şehadet haberi Ankara'nın bala ilçesinde oturan akrabalarına verildi. Şehit Teğmen Altınbaş'ın, görevi başında kalp krizi sonucu şehit olan babası Kadir Altınbaş'ın Ankara'nın Bala ilçesindeki naaşının yanına defnedileceği belirtildi. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit harekat bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucunda şehit olan Piyade Teğmen Fatih Uğur Altınbaş'ın acı haberi, Ankara'nın Bala ilçesinde oturan akrabalarına yetkililer tarafından verildi. Şehit Uğur'un ailesinin evi ile çevreye Türk bayrakları asıldı. Komşu ve yakınları aileye taziye ziyaretlerinde bulundu.
"ŞEHİT POLİS MEMURU BABANIN YANINA DEFNEDİLECEK"
Şehidin babasının amcasının oğlu Adem Altınbaş, "Bugün aldık şehit haberini. Yetkili merciler cenazenin defini işlemlerini ayarlıyor. Şehidin annesi Elazığ'da ikamet ediyor. İki kardeşler, bir abisi var. Babası Kadir Altınbaş da polis memuruyken görevi başında kalp krizinden vefat etti. Bala Şentepe Mezarlığına defin olacak. Atanalı 1,5 yıl olmuştu. Kendisi bekardı. Vatan sağ olsun, Allah rahmet eylesin şehidimize" dedi.
KOZLU'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşiyle yaralanan ve hastanede tedavisine devam edilen askerlerimizden Zonguldak'ın Kozlu İlçesine bağlı Yahma Mahallesinde oturan Uzman Onbaşı Mustafa Sezer şehit düştü. Zonguldak'ın Kozlu İlçesine bağlı Yahma Mahallesinde oturan ve Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının taciz ateşi sonucu Uzman Çavuş Mustafa Sezer yaralanması sonucunda hastanede tedavisine devam edilirken, hayatını kaybetti. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütüyle girilen çatışmada Zonguldaklı asker Piyade Uzman Çavuş Mustafa Sezer şehit düştü. 28 yaşında şehit olan Mustafa Sezer henüz 6 aylık erkek çocuk babasıydı. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, şehit olan Zonguldaklı Uzman Çavuş Mustafa Sezer'in evine ateş düştü. İl jandarma Komutanı kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç, İl Emniyet Müdür Vekili Nejdet Çırak, Kozlu Kaymakamı Hüseyin Ece, Kozlu İlçe Jandarma Komutanı şehit askerin acı haberini Kozlu ilçesinde ikamet eden annesi ve babası ile eşine acı haberi verdiler. Şehidin evine ve babasına ait eve itfaiye ekipleri tarafından Türk bayrakları asıldı. Şehidin eşi ve çocuğunun bulunduğu eve taziyeye gelenler için ayrı bir taziye çadırı kuruldu.
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Özkan Lale'nin (29) Sivas'taki ailesine şehadet haberi ulaştı.
Esentepe Mahallesi TOKİ konutlarında yaşayan baba Ayhan ve annesi Emine Lale'ye şehadet haberini Vali Yardımcısı İhsan Maskar ve askeri görevliler verdi.
Ailenin evine görevliler tarafından Türk bayrağı asıldı.
6 yıldır uzman çavuş olarak görev yapan şehidin Serkan, Yasin ve Zümrüt Alma isminde 3 kardeşinin olduğu öğrenildi.
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