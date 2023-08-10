Türkiye kahraman şehitlerine ağlıyor! Acı detay yürekleri dağladı: Amcası da Pancarköy faciasında şehit olmuş!

Trajik uçak kazası, 22 Eylül 1981 günü Babaeski'nin Alpullu Kasabası yakınlarındaki Pancarköy'de meydana geldi. Yıldırım Sonbahar 81 Tatbikatı için Pancarköy yakınlarındaki tatbikat alanındaki ve o esnada istirahat verilmiş olan 65. Piyade Tümeni 241. Alayına bağlı 2. Piyade Taburu Karargâh ve Karargâh Destek Bölüğü askerlerinin üzerine yine tatbikatta görevli olan Bandırma 6. Ana Jet Üssü'nden kalkan ve henüz 23 gün önce yeni rütbesine terfi eden Pilot Yüzbaşı Mustafa Özcan komutasındaki Nortrhop F-5 tipi akaryakıt yüklü uçağın düşmesi sonucu 65 asker yanarak şehit oldu. Buldanlı Kemal Özek de pilot ve 64 askerin şehit olduğu faciada şehit olan askerler arasında yer aldı.