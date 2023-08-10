Fatih’te korkutan skuter kazası: 2 kişi yaralandı

"KIZLAR HAVADA TAKLA ATTI"



Cadde de esnaflık yapan Aydın Sarıkoç, "Şuradan 2 tane kız çocuğu geçti böyle martıyla. Direkt ama hiç sağa sola bakmadan, oradan da motosiklet geliyordu. Tam şurada çarptı. Kızlar tabii bayağı bir havada takla attı, yere düştüler. Ondan sonra motorcu da düştü, motor kaydı. Motorcu motora atladı kaçtı gitti. Tabi ambulans çağırdık, polis çağırdık. Kızlar bayağı yaralandı. Sağlık durumları iyi ama kırıkları vardı. Şimdi onların, onlara binmesi de suç. Çünkü o çocukların kredi kartı yok. O kredi kartı kimin üzerindeyse. Yani buna bir devlet artık bir yasal bir çözüm mü getirecek? Bir şey mi edecek? Burada her gün kaza oluyor. Hastaneye kaldırıldı. 2 tane de ambulans geldi. Ondan sonra öyle bayağı kollarında kafalarında havada takla atıp yere düştüler. Ondan sonra da polis falan geldi. Ambulans geldi. Öyle aldı götürdüler" dedi.