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Adıyaman'da vahşet: Eşini baltayla öldürdü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.08.2023
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Adıyaman’da vahşet: Eşini baltayla öldürdü

Adıyaman’da tartıştığı eşi tarafından kafasına balta ile vurulan kadın hayatını kaybetti. Olay sonrası saklandığı yerde yakalanan 65 yaşındaki Şıho O., çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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