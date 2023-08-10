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Son dakika: Diyarbakır’da deprem! 2023 son depremler listesi...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.08.2023 Güncelleme Tarihi: 10.08.2023
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Son dakika: Diyarbakır’da deprem! 2023 son depremler listesi...

SON DAKİKA: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Diyarbakır’ın Hani ilçesinde saat 15:25’te 4,2’lik deprem meydana geldi. (AFAD 2023 son depremler listesi...)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Diyarbakır'ın Hani ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem çevre ilçelerden de hissedilirken kısa süreli panik yaşandı.

Depremin 16,81 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

2023 AFAD SON DEPREMLER

10-08-2023 15:25:52 38.539 40.376 16.81 ML 4.2 Hani (Diyarbakır) 598363
10-08-2023 15:04:03 36.042 36.103 7 ML 2.5 Yayladağı (Hatay) 598361

10-08-2023 15:02:36 39.061 41.272 15.68 ML 1.8 Merkez (Muş) 598362
10-08-2023 14:55:09 37.99 38.394 10.1 ML 1.5 Çelikhan (Adıyaman) 598360
10-08-2023 14:02:31 39.382 26.28 16.73 ML 1.9 Ege Denizi - [13.02 km] Ayvacık (Çanakkale) 598351
10-08-2023 13:59:00 39.875 29.384 6.99 ML 1.4 Keles (Bursa) 598359
10-08-2023 13:55:02 38.401 37.235 12.15 ML 2.2 Elbistan (Kahramanmaraş) 598356
10-08-2023 13:52:40 35.834 29.27 19.46 ML 2.3 Akdeniz - [49.21 km] Kaş (Antalya) 598358
10-08-2023 13:20:13 38.102 38.44 12.45 ML 2.1 Çelikhan (Adıyaman) 598352

10-08-2023 13:18:26 38.174 38.7 7 ML 1.4 Pütürge (Malatya) 598355
10-08-2023 13:16:09 38.19 37.83 9.21 ML 1.4 Doğanşehir (Malatya) 598357
10-08-2023 12:53:20 40.804 31.363 7 ML 1.6 Kaynaşlı (Düzce) 598350
10-08-2023 11:48:14 38.161 38.672 12.18 ML 3.6 Pütürge (Malatya) 598349
10-08-2023 10:47:03 38.154 38.481 7.19 ML 1.7 Battalgazi (Malatya) 598348
10-08-2023 10:18:38 38.13 38.719 7 ML 1.1 Pütürge (Malatya) 598347
10-08-2023 10:10:04 36.22 35.953 7 ML 1.4 Samandağ (Hatay) 598346
10-08-2023 10:05:10 39.26 27.724 6.69 ML 1.4 Soma (Manisa) 598345
10-08-2023 09:51:51 39.078 27.544 6.99 ML 1.5 Soma (Manisa) 598344
10-08-2023 09:33:59 38.46 40.284 14.68 ML 1.4 Arıcak (Elazığ) 598343
10-08-2023 09:07:38 39.007 27.909 9.66 ML 1.5 Akhisar (Manisa) 598342

Diyarbakır’da 4,2 büyüklüğünde deprem DİYARBAKIR'DA 4,2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

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