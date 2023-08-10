Yusufeli Barajı'nın 'uçan iş makineleri'! Elektrik üretimine hazırlanıyor
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü Yusufeli Barajını İtalyan Opera Bestecisi Gioacchino Rossi’nin The thieving magpie (Hırsız Papağan) adlı eseriyle paylaştı. 'Uçan iş makineleri' başlıklı paylaşım büyük ilgi gördü.
Artvin'de Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen ve kemer baraj sınıfında 275 metreyle Türkiye'nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı ve HES projesi elektrik üretimine hazırlanıyor.
Barajda kontrollü olarak su tutma işlemi devam ederken, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü dönem dönem dev baraj hakkında paylaşımlar yapıyor.
Son olarak ise Yusufeli Barajının yapım aşamasında yer alan devasa iş makinelerinin metrelerce yükseklikten taşınma görüntülerini paylaşıldı.
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