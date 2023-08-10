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Bingöl'de orman yangını: Alevler büyümeden söndürüldü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.08.2023
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Bingöl’de orman yangını: Alevler büyümeden söndürüldü

Bingöl Kılçadır köyünde bulunan ağaçlık alanda belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Köy sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine Bingöl Orman işletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

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