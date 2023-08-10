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Emine Erdoğan somut kültür mirası mesajı verdi! "İnsanlığın yeryüzündeki hikayesinin hakikatle yazılmasına katkı sağlayacaktır"

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.08.2023 Güncelleme Tarihi: 10.08.2023
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Emine Erdoğan somut kültür mirası mesajı verdi! İnsanlığın yeryüzündeki hikayesinin hakikatle yazılmasına katkı sağlayacaktır

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımla somut kültür mirası mesajı verdi. Erdoğan, "Somut kültür mirasımız, insanlığın yeryüzündeki hikâyesinin hakikatle yazılmasına katkı sağlayacaktır." ifadeleriyle Yüzyılın Anıları Geçmişten Günümüze Kültürel Diplomasi programından tanıtım videosu yayımladı.

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