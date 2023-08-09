09 Ağustos 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Kahramanmaraş’ta 3.8 büyüklüğünde deprem

Son dakika: Kahramanmaraş’ta 3.8 büyüklüğünde deprem

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.08.2023 Güncelleme Tarihi: 09.08.2023
ABONE OL
Son dakika: Kahramanmaraş’ta 3.8 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberleri... Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin, ilçede hafif hissedildiği herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA