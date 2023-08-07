Tekirdağ'da kimya fabrikasında yangın! Kontrol altına alındı
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, kimya fabrikasında yangın çıktı. Fabrikadaki işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın kontrol altına alınırken, ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor. Ekipler, yangının çıkış nedeni tespit edebilmek için inceleme başlattı.
Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren kimya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Fabrikadaki işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen bir itfaiye eri, sağlık ekipleri tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.
Ekipler, yangının çıkış nedeni tespit edebilmek için inceleme başlattı.
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