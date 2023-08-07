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Tekirdağ'da kimya fabrikasında yangın! Kontrol altına alındı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.08.2023 Güncelleme Tarihi: 07.08.2023
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Tekirdağ’da kimya fabrikasında yangın! Kontrol altına alındı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, kimya fabrikasında yangın çıktı. Fabrikadaki işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın kontrol altına alınırken, ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor. Ekipler, yangının çıkış nedeni tespit edebilmek için inceleme başlattı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kimyevi madde üretimi yapan fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı.

Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren kimya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Fabrikadaki işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen bir itfaiye eri, sağlık ekipleri tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.

Ekipler, yangının çıkış nedeni tespit edebilmek için inceleme başlattı.

Tekirdağ’da kimya fabrikasında yangın TEKİRDAĞ'DA KİMYA FABRİKASINDA YANGIN

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