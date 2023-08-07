Sosyal medya bu kavgayı konuşmuştu! Alanya’daki kavgada dayak yiyen gurbetçi turist konuştu: Sırtımda demir eğdiler

Antalya'nın Alanya ilçesinde gezi teknesi çalışanı olduğu iddia edilen 6 kişinin saldırısına uğrayarak tahta ve demir sopalarla dövülen gurbetçi Cemil Akgün, "Anam yaşında bir kadın üzerinden iftira attılar, ben Müslümanım Elhamdülillah, taciz falan hayatta yapmam, böyle şeylerle alakam yok. Ben buranın çocuğuyum. Kafamda ve vücudumda yaralar var. Aklımla oynadılar, şikayetçi olmadım. Allah onların haklarını verecek ama devletimden de bir şey beklerim. Bir tane demir eğdiler vücudumda, parmağım kırık. Dudağıma dikiş atıldı" dedi. 'Taciz' edildiğini iddia eden Alman kadın ise "Bana uygunsuz teklifte bulundu" ifadelerini kullandı.

Edinilen bilgiye göre, Alanya'nın İskele Caddesi gezi tekneleri bölgesinde önceki gün gece gezi teknesi çalışanı olduğu iddia edilen 6 kişi ile Almanya'dan tatil için gelen gurbetçi Cemil Akgün arasında önce tartışma sonra kavga çıktı. Grup, gurbetçi gence sopalarla acımasızca vurdu. Kafasına ve vücuduna sopalarla üst üste darbeler alan gurbetçi genç, buna rağmen uzun süre karşı tarafa direndi.