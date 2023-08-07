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Tekirdağ Çerkezköy’de kimya fabrikasında yangın

A Haber
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Giriş: 07.08.2023 16:49
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, kimya fabrikasında yangın çıktı. Fabrikadaki işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Tekirdağ’da kimya fabrikasında yangın
Tekirdağ'da kimya fabrikasında yangın
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