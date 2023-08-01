Son dakika: Konya’da 5,0 büyüklüğünde deprem! Çevre illerde de hissedildi! AFAD ilk detayları duyurdu...

"HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YOK"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay yaptığı açıklamada "Binalarla ilgili bir yıkım ve can kaybı söz konusu değil. Herhangi bir problem söz konusu değil. İnşallah artçıları olmaz. Bize yansıyan herhangi bir olumsuzluk yok." ifadelerini kullandı.