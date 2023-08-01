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Son dakika: Konya'da 5,0 büyüklüğünde deprem! Çevre illerde de hissedildi! AFAD ilk detayları duyurdu...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.08.2023 Güncelleme Tarihi: 01.08.2023
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Son dakika: Konya’da 5,0 büyüklüğünde deprem! Çevre illerde de hissedildi! AFAD ilk detayları duyurdu...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Konya'nın Selçuklu ilçesinde 5,0 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. Saat 18.06'daki deprem yerin 7,24 kilometre derinliğinde oldu. İşte detaylar...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Konya'nın Selçuklu ilçesinde 5,0 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.

Saat 18.06'da yaşanan depremin derinliği 7.24 kilometre olarak ölçüldü.

DEPREMİN DETAYLARI

SON DEPREMLER

BAŞKA DEPREMİ TETİKLER Mİ?

Prof.Dr. Süleyman Pampal A Haber'e özel yaptığı açıklamada "İki büyük depremden sonra çok spekülasyon yapıldı. Enerjiyi son aşamaya kadar biriktirmiş fayları etkilemesi bile etkileme oranı yüzde 1. İlk defa aynı gün iki büyük depremi yaşamıştık Kahramanmaraş'ta. Ama Konya'da yaşanan depremin başka bir depremi tetiklemesi söz konusu değil." ifadelerini kullandı.

"HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YOK"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay yaptığı açıklamada "Binalarla ilgili bir yıkım ve can kaybı söz konusu değil. Herhangi bir problem söz konusu değil. İnşallah artçıları olmaz. Bize yansıyan herhangi bir olumsuzluk yok." ifadelerini kullandı.

SAHA TARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

AFAD Başkanı Yunus Sezer ise depreme ilişkin yaptığı açıklamada "Konya ilimiz Selçuklu ilçesinde saat 18.06'da meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarım." ifadelerini kullandı.

Konya’da 5,0 büyüklüğünde deprem! KONYA'DA 5,0 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM!

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