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Bolu Tüneli’ni kullanacaklar dikkat! Tarih belli oldu: Bakım çalışması başlıyor

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.08.2023
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Bolu Tüneli’ni kullanacaklar dikkat! Tarih belli oldu: Bakım çalışması başlıyor

Türkiye’nin en önemli geçiş noktalarından biri olan TEM Otoyolu’nun Bolu Dağı Tüneli’nde havalandırma sistemleri bakım çalışması yapılacak. 4 Ağustos’ta İstanbul istikametinde önce sol-orta şeritler, sonrasında da sağ-orta şeritler trafiğe kapatılacak.

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