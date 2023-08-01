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Son dakika: İzmir'deki İsveç Konsolosluğu'nda silahlı saldırı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.08.2023 Güncelleme Tarihi: 01.08.2023
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Son dakika: İzmir’deki İsveç Konsolosluğu’nda silahlı saldırı

Son dakika haberleri... İzmir'deki İsveç Konsolosluğu'nda silahlı saldırıda konsolosluk çalışanı Türk kadın ağır yaralandı. Saldırganın Suriye uyruklu olduğu ve vize işlemleri nedeniyle saldırıyı gerçekleştirdiği belirtiliyor.

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