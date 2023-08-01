Bursa’da çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı! Bekçiler olaya müdahale etti

BURSA'DA SİLAHLI KAVGA

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Çarşamba Mahallesi'nde meydana geldi. 3. Tabak Sokak'ta Yunus Erdel ve Atilla Hayrandere arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı kavga çıktı. Çıkan kavgada Hayrandere, Erdel'i önce darp etti. Ardından silahı Erdel'e doğrultarak ateş etti.