01 Ağustos 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Bursa’da çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı! Bekçiler olaya müdahale etti

Bursa’da çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı! Bekçiler olaya müdahale etti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.08.2023 Güncelleme Tarihi: 01.08.2023
ABONE OL
Bursa’da çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı! Bekçiler olaya müdahale etti

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde henüz belirlenmeyen bir sebepten dolayı çıkan silahlı kavgada, 1 kişi yaralandı. Silah sesini duyan çevredeki bekçiler sokağa gelerek Hayrandere'nin elindeki silahı aldı. Bacağından yaralanan Erdel ise hastaneye kaldırıldı.

Bursa'da iki kişi arasında çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı.

BURSA'DA SİLAHLI KAVGA

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Çarşamba Mahallesi'nde meydana geldi. 3. Tabak Sokak'ta Yunus Erdel ve Atilla Hayrandere arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı kavga çıktı. Çıkan kavgada Hayrandere, Erdel'i önce darp etti. Ardından silahı Erdel'e doğrultarak ateş etti.

Silah sesini duyan çevredeki bekçiler sokağa gelerek Hayrandere'nin elinde bulunan silahı aldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bacağından ve başından yaralanan Yunus Erdel'i yapılan ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırdı.

Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA