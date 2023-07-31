İzmir’de toplu ulaşıma fahiş zam! İşte yüzde 48 zam sonrası yeni tarifeler

Türkiye her geçen gün yeni bir zam haberi ile güne başlıyor. Bu süreçte ise vatandaşlar en çok toplu ulaşım zamlarından yakınıyor.

Geçtiğimiz hafta içinde Megakent İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine yüzde 57 zam yapılması teklifinde bulunuldu.

Oy birliğinin sağlanamaması nedeniyle toplantı ağustos ayına ertelendi.