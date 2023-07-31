İzmir'de toplu ulaşıma fahiş zam! İşte yüzde 48 zam sonrası yeni tarifeler
Son dakika haberi...İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin zam talebinin kabul edilmesinin ardından toplu ulaşımda yeni tarifeye göre tam biniş ücreti 13 liraya yükseldi.
Türkiye her geçen gün yeni bir zam haberi ile güne başlıyor. Bu süreçte ise vatandaşlar en çok toplu ulaşım zamlarından yakınıyor.
Geçtiğimiz hafta içinde Megakent İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine yüzde 57 zam yapılması teklifinde bulunuldu.
Oy birliğinin sağlanamaması nedeniyle toplantı ağustos ayına ertelendi.
YÜZDE 48 ZAM KABUL EDİLDİ
Süreç devam ederken bir zam da CHP yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden geldi.
Belediye tarafından, Ulaşım Koordinasyon Merkezi'ne (UKOME) toplu ulaşım araçlarına yüzde 48 zam önerisi yapıldı.
Son yapılan toplantıda ise zam kararı alındı.
TAM BİNİŞ 13 LİRA OLDU
Bu karara göre 8,78 lira olan ilk biniş ücreti 13 liraya yükseldi. 3,5 lira olan ilk aktarma ücreti 6,5 lira, 2 lira olan ikinci aktarma ücreti ise 3,26 lira oldu.
Toplu ulaşımda 3 lira olan öğrenci bileti 5,14 liraya yükseldi.
60 yaş ilk biniş 11,50 lira, birinci aktarma 5,76, ikinci aktarma 2,88 lira olarak belirlendi.
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