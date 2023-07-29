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Zeytin tankına çıplak girdi! İğrenç görüntüler! Sosyal medyada infial yaratan anlar...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.07.2023 Güncelleme Tarihi: 29.07.2023
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Zeytin tankına çıplak girdi! İğrenç görüntüler! Sosyal medyada infial yaratan anlar...

Bir TikTok kullanıcısının, zeytin tankının içine çıplak girerek zeytin kasalayan işçinin görüntülerini paylaşması sosyal medyada büyük tepki topladı. Kameralara yansıyan görüntülerde şahsın rahat tavırları dikkat çekti. İşte o skandal görüntüler...

Manisa'da çekildiği iddia edilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde çıplak bir şahsın yeşil zeytinlerin içine girerek sepetleri doldurduğu görüntüler infial yarattı.

ÇIPLAK ŞEKİLDE YEŞİL ZEYTİN TANKINA GİRDİ

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü kısa sürede gündeme oturdu. Manisa'da çekildiği iddia edilen görüntülerde çıplak bir şahıs, üretim tesisinde yeşil zeytin dolu bir tankın içine girdi.

ZEYTİNLERİ SEPETLEDİ

Şahsın rahat tavırlarla kendisine uzatılan boş sepetleri zeytinlerle doldurduğu gözlemlenirken, sosyal medya görüntüler büyük infial yarattı.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Görüntülere bazı kullanıcılar "Artık zeytin yiyemeyeceğim" yorumunu yaparken, bazıları ise görüntülerin ne kadar iğrenç olduğuna dikkat çekti.

Çıplak halde zeytin tankının içine daldı! ÇIPLAK HALDE ZEYTİN TANKININ İÇİNE DALDI!

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