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Gaziantep'te sahte alkol operasyonu: 6 şüpheli gözaltında

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.07.2023
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Gaziantep’te sahte alkol operasyonu: 6 şüpheli gözaltında

Gaziantep'te, 5 iş yeri ile 1 depoya yapılan operasyonlarda 75 litre sahte dökme alkol ile 25 litre etil alkol ele geçirildi. Operasyonda sonucunda 6 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ile Nizip ilçesinde bulunan 5 iş yeri ve 1 depoya operasyon yaptı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyonda sonucunda 75 litre sahte dökme alkol ve 25 litre etil alkol ele geçirildi. Operasyonda sonucunda 6 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Yakalan şüpheli 6 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

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