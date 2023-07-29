İsviçre’de 1986’da kaybolan Alman dağcının kalıntıları bulundu
İsviçre’de polis, 1986’da ünlü Matterhorn Dağı’na yakın bir buzula tırmanırken kaybolan Alman dağcının cesedine ulaştıklarını duyurdu.
İsviçre'nin Zermatt kentinde, Eylül 1986'da ünlü Matterhorn Dağı'na yakın Theodul Buzulu'na tırmanırken kaybolan dağcının cansız bedeni ve ekipmanları bulundu.
Polis açıklamada "Eylül 1986'da o zamanlar 38 yaşında olan bir Alman dağcı, bir dağ tırmanışından dönmediği için kayıp olarak bildirildi. O sırada yapılan aramalar başarılı olmamıştı" bilgisine yer verildi.
İNSAN KALINTILARI VE EKİPMAN PARÇASI BULUNDU
12 Temmuz 2023'te dağcıların, Theodul Buzulu'nda insan kalıntılarının yanı sıra birkaç ekipman parçası keşfettiği ifade edilen açıklamada, "Keşfin tamamı, Valais kanton polisinin adli kimlik belirleme bölümüyle işbirliği içinde incelenmek üzere Sion'a, Valais Hastanesi'nin adli tıp bölümüne nakledildi" denildi.
BUZULLARIN ERİMESİ NEDENİYLE KAYIPLAR BULUNUYOR
Açıklamada, "DNA testi, gerçekten de Eylül 1986'dan beri kayıp olan dağcı olduğunu ortaya koydu. Azalan buzullar, onlarca yıl önce kaybolduğu bildirilen dağcıları giderek daha fazla getiriyor" ifadeleri kullanıldı.
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