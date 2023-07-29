29 Temmuz 2023, Cumartesi
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Çıplak halde zeytin tankının içine dalıp sosyal medyada paylaştI
Manisa'da çekildiği iddia edilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde çıplak bir şahsın yeşil zeytinlerin içine girerek sepetleri doldurduğu görüntüler infial yarattı. Görüntülere tepki gösteren bazı kullanıcılar, "Artık zeytin yiyemeyeceğim" yorumunda bulundu.