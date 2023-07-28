Valilik sel riskine karşı uyardı! Karadeniz’de şiddetli yağmur: Derelerin su seviyesi yükseldi | Ekipler teyakkuz halinde





KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI



Yağışların, yarına kadar Rize'nin yanında Artvin'in kuzey, Trabzon'un doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bölgede valiliklerce yapılan uyarılarda; sel, su baskını, yıldırım ve kıyı kesimlerde kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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