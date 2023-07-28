Valilik sel riskine karşı uyardı! Karadeniz'de şiddetli yağmur: Derelerin su seviyesi yükseldi | Ekipler teyakkuz halinde
Rize'de etkili olan sağanak nedeniyle derelerin su seviyesi yükseldi, suyun rengi kahverengiye döndü. Taşkın riskine karşı iş makineleri, riskli derelerin bulunduğu bölgelere konuşlandırılarak, önlem alındı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'sarı kod' yayınlayarak gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulunduğu Doğu Karadeniz'de, Rize'de gece saatlerinde başlayan yağış, sabah etkisini artırdı.
Yağışla birlikte Güneysu ilçesindeki Gürgen ile Kanboz derelerinin su seviyesi ve debisi yükseldi. Suyun rengi yeşilden kahverengiye döndü. Su ağaçlardan kopan dal ve odun parçalarını dere boyu sürükledi. Olası taşkın riskine karşı ekipler ve iş makineleri, riskli derelerin bulunduğu bölgelere konuşlandırılarak, önlem alındı.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların, yarına kadar Rize'nin yanında Artvin'in kuzey, Trabzon'un doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bölgede valiliklerce yapılan uyarılarda; sel, su baskını, yıldırım ve kıyı kesimlerde kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
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