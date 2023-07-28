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Son dakika: İstanbul'da orman yangını! Çok sayıda ekip sevk edildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.07.2023 Güncelleme Tarihi: 28.07.2023
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Son dakika: İstanbul’da orman yangını! Çok sayıda ekip sevk edildi

Son dakika haberleri... Sultangazi'de orman yangını çıktı. Yangına müdahale için itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye, havadan da destek istedi. Olay yerine varan itfaiye yaklaşık 45 dakika süren çalışma sonucu yangını kontrol altına aldı.

Sultangazi'de orman yangını kontrol altına alındı.

Yangın saat 12.30 sıralarında Sultangazi Hacı Bektaş-i Veli Kent Ormanı'nda çıktı.

Yangın ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Müdahale için havadan da destek istedi.

Yanan alan çevresinde oturanlar bahçe hortumlarıyla müdahale etti.



Olay yerine varan itfaiye yaklaşık 45 dakika süren çalışma sonucu yangını kontrol altına aldı.

Yanan alanda soğutma çalışmaları sürüyor.

İstanbul’da orman yangını İSTANBUL'DA ORMAN YANGINI

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