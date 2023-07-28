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Bozcaada açıklarında mayın imha edildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.07.2023
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Bozcaada açıklarında mayın imha edildi

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında bulunan mayın, Sahil Güvenlik ekiplerince imha edildi.

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