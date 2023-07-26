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Diyarbakır'da tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 200 bin dolara satmaya çalışırken yakalandılar

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.07.2023
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Diyarbakır’da tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 200 bin dolara satmaya çalışırken yakalandılar

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde İslam devletleri, Bizans, Roma ve Yunan dönemlerine ait 1119 tarihi sikkeyi 200 bin dolara satmaya çalışan 3 şüpheli, yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ile Ergani İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, Ergani ilçesinde 3 kişinin ellerinde bulundurdukları tarihi sikkeleri 200 bin dolar karşılığında satmak için müşteri aradıkları bilgisine ulaştı.

Düzenlenen operasyonla 3 şüpheli, sikkeleri satmaya çalıştıkları sırada yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada 1119 İslam devletleri, Bizans, Roma ve Yunan dönemlerine ait tarihi sikke ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alınırken, tarihi sikkeler İl Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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