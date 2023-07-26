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Son dakika: İstanbul'da İETT otobüsü yangını! Seyir halindeyken alev aldı

A Haber
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Giriş: 26.07.2023 15:51
Son dakika haberleri... Ümraniye Dudullu'da İETT otobüsü alev alev yandı. Otobüsün boşaltıldığı öğrenildi. İtfaiye yangına müdahale etti. Detayları A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır aktardı.
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