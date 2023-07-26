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Kastamonu'da kaçak tütün operasyonu: 4 gözaltı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.07.2023
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Kastamonu’da kaçak tütün operasyonu: 4 gözaltı

Kastamonu'da düzenlenen kaçak tütün operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda, 122 bin 400 sahte bandrollü boş makaron, 1180 doldurulmuş makaron, 2 sigara sarma makinesi ve 45 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirildi.

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