Kahramanmaraş'ta 3.9 büyüklüğünde deprem | 2023 son depremler listesi
AFAD verilerine göre Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte 2023 son depremler listesi ve Kahramanmaraş depreminin ayrıntıları...
AFAD'dan alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 19.25'te 3.9 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.
Deprem yerin 10 km derinliğinde meydana geldi.
26-07-2023 20:26:15 38.239 38.158 7 ML 1.1 Yeşilyurt (Malatya)
26-07-2023 20:09:20 38.136 37.317 7.01 ML 1.6 Elbistan (Kahramanmaraş)
26-07-2023 20:07:56 36.853 36.508 7.34 ML 1.9 Hassa (Hatay)
26-07-2023 20:02:10 37.037 36.579 6.99 ML 1.7 İslahiye (Gaziantep)
26-07-2023 19:48:51 38.1 36.941 6.97 ML 1.7 Göksun (Kahramanmaraş)
26-07-2023 19:40:39 41.706 32.739 7.16 ML 1.5 Ulus (Bartın)
26-07-2023 19:38:47 38.285 37.886 13.43 ML 1.0 Akçadağ (Malatya)
26-07-2023 19:35:14 37.636 35.847 7 ML 1.2 Kozan (Adana)
26-07-2023 19:32:25 36.988 27.735 6.99 ML 1.3 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [02.94 km] Bodrum (Muğla)
26-07-2023 19:26:41 38.819 43.573 19.8 ML 2.3 Tuşba (Van)
26-07-2023 19:25:15 38.096 36.952 10.4 MW 3.9 Göksun (Kahramanmaraş)
26-07-2023 18:59:24 38.052 37.703 7.01 ML 1.7 Doğanşehir (Malatya)
26-07-2023 18:58:02 38.089 36.99 7.02 ML 2.2 Göksun (Kahramanmaraş)
26-07-2023 18:49:31 37.944 37.67 12.75 ML 1.5 Doğanşehir (Malatya)
26-07-2023 18:37:50 40.405 33.538 7.82 ML 1.1 Merkez (Çankırı)
26-07-2023 18:34:53 38.202 38.738 12.95 ML 1.3 Pütürge (Malatya)
26-07-2023 18:27:58 38.139 36.521 7.03 ML 1.7 Göksun (Kahramanmaraş)
26-07-2023 17:52:23 37.86 36.584 7 ML 1.6 Onikişubat (Kahramanmaraş)
26-07-2023 17:50:47 37.649 35.857 7.01 ML 2.1 Kozan (Adana)
26-07-2023 17:43:37 38.155 37.901 7.25 ML 2.8 Doğanşehir (Malatya)
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