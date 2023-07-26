Son dakika: İzmir’in Kınık ilçesinde büyük orman yangını

14.28'de ilk müdahalesi gerçekleştirilen yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 15 helikopter, 7 uçak olmak üzere 22 hava aracıyla havadan, 50 arazöz 20 su ikmal, 7 dozerle karadan müdahale ediyor.