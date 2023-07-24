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İstanbul Fatih'te şüpheli çanta alarmı! Ekipler harekete geçti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.07.2023
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İstanbul Fatih’te şüpheli çanta alarmı! Ekipler harekete geçti

İstanbul Fatih'te bir ağaç altına bırakılan çanta panik yarattı. İstanbul Emniyet Müdürlüğünün de bulunduğu Adnan Menderes Bulvarı önündeki çanta, bomba imha ekibi tarafından kontrollü şekilde patlatıldı. Patlatılan çanta boş çıktı.

İstanbul Fatih'te bir ağaç altına bırakılan şüpheli çanta, bomba imha ekibi tarafından kontrollü şekilde patlatıldı.

Adnan Menderes Bulvarı'ndaki İstanbul İl Göç İdaresi önünde sahipsiz çanta görenler, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, alanı güvenlik şeridiyle kapatırken, bomba imha ekiplerince kontrollü olarak patlatılan çanta boş çıktı.

Bölgede trafik akışında kısa süreli aksama yaşandı.

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