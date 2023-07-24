Depremde yıkılan evin enkaz yerinde karpuz yetişti

"GÖRDÜĞÜMÜZDE ŞAŞIRDIK"



Oğlunun paylaştığı fotoğraflara sosyal medyada vatandaşların hayretle baktığını söyleyen Nazmi Yamaner, "Burada ev vardı, depremde yıkıldı. Enkazı kaldırıldı, şimdi de karpuz çıkmış. Karpuzu gördüğümüzde şaşırdık, betondu artık nereden gelmişse kendiliğinden çıkmış. Kimsenin aklına gelmez böyle bir şey. Kısmet olursa yiyeceğiz. Kimin kısmetiyse bilmiyorum. 4 tane vardı, 2'sini koparmışlar 2 tane kalmış. Herkes şaşırıyor, enkazdan çıktığına hayret ediyorlar" ifadelerini kullandı.

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