Depremde yıkılan evin enkaz yerinde karpuz yetişti
Depremin vurduğu Hatay'da afette yıkılan evin enkazın kaldırılmasının ardından arazide çıkan karpuz, ev sahibi Nazmi Yamaner'i şaşırttı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkım Hatay'ın Antakya ilçesinde meydana geldi. Antakya ilçesinde kaldırılan evlerin arazilerinden farklı bitkiler çıkmaya başladı.
Madenboyu Mahallesi'nde yaşayan Nazmi Yamaner'in yıkılan evinin enkazının kaldırılmasının ardından arazide 4 adet karpuz çıktı.
Karpuzlara özenle bakan Yamaner, 2 karpuzu çocukların kopardığını geriye kalan diğer 2 karpuzuysa yiyeceklerini söyledi.
"GÖRDÜĞÜMÜZDE ŞAŞIRDIK"
Oğlunun paylaştığı fotoğraflara sosyal medyada vatandaşların hayretle baktığını söyleyen Nazmi Yamaner, "Burada ev vardı, depremde yıkıldı. Enkazı kaldırıldı, şimdi de karpuz çıkmış. Karpuzu gördüğümüzde şaşırdık, betondu artık nereden gelmişse kendiliğinden çıkmış. Kimsenin aklına gelmez böyle bir şey. Kısmet olursa yiyeceğiz. Kimin kısmetiyse bilmiyorum. 4 tane vardı, 2'sini koparmışlar 2 tane kalmış. Herkes şaşırıyor, enkazdan çıktığına hayret ediyorlar" ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YKS 2023 tercih takvimi | Üniversite tercihleri başladı mı, ne zaman? Ek puanlı yerleştirme nedir?
- Zalgiris - Galatasaray maçı hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu Zalgiris Galatasaray maçı saat kaçta, şifresiz mi yayınlanacak?
- Gelinim Mutfakta bugün var mı? Gelinim Mutfakta yeni bölüm ne zaman yayınlanacak 2023?
- UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | GS, FB, BJK'nin ön eleme rakipleri kim oldu? 24 Temmuz Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı yayın!
- LGS boş kontenjanlar açıklandı mı? MEB LİSE TABAN PUANLARI 2023 | LGS taban puanları ve yüzdelik dilimler...
- LGS'de komşu kayıt alanı nedir? 2023 MEB LGS Komşu kayıt alanındaki okullara nakil nasıl yapılır?
- LGS 2. EK TERCİH TARİHLERİ 2023 | LGS 2. tercihler ne zaman, nasıl yapılır? MEB e-okul tercih ekranı!
- Yeni evleneceklere müjde! 2 YIL GERİ ÖDEMESİZ FAİZSİZ KREDİ! 2023 Evlilik kredisi nasıl çekilir, başvuru şartları neler?
- Lise nakilleri ne zaman açılacak 2023? Lise nakilleri nasıl yapılır, şartları neler? MEB LGS 1. ve 2. nakil dönemi başvuru ekranı!
- Kabine Toplantısı bugün var mı, saat kaçta yapılacak? 24 Temmuz Cumhurbaşkanlığı Kabine gündemi...
- Canan Karatay tarifini verdi! Bağışıklığı güçlendiriyor! Her bardağında şifa saklı! Osmanlı Padişahları...
- EYT'yi kaçırana erken emeklilik şansı geldi! 1999-2008 arası sigorta girişi olana 5 -10 YIL KAZANÇ! SGK 2023 prim, kademeli emeklilik, yaş tablosu....