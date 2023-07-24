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Depremde yıkılan evin enkaz yerinde karpuz yetişti

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 24.07.2023
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Depremde yıkılan evin enkaz yerinde karpuz yetişti

Depremin vurduğu Hatay'da afette yıkılan evin enkazın kaldırılmasının ardından arazide çıkan karpuz, ev sahibi Nazmi Yamaner'i şaşırttı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkım Hatay'ın Antakya ilçesinde meydana geldi. Antakya ilçesinde kaldırılan evlerin arazilerinden farklı bitkiler çıkmaya başladı.

Depremde yıkılan evin enkaz yerinde karpuz yetişti

Madenboyu Mahallesi'nde yaşayan Nazmi Yamaner'in yıkılan evinin enkazının kaldırılmasının ardından arazide 4 adet karpuz çıktı.

Depremde yıkılan evin enkaz yerinde karpuz yetişti

Karpuzlara özenle bakan Yamaner, 2 karpuzu çocukların kopardığını geriye kalan diğer 2 karpuzuysa yiyeceklerini söyledi.

Depremde yıkılan evin enkaz yerinde karpuz yetişti

"GÖRDÜĞÜMÜZDE ŞAŞIRDIK"

Oğlunun paylaştığı fotoğraflara sosyal medyada vatandaşların hayretle baktığını söyleyen Nazmi Yamaner, "Burada ev vardı, depremde yıkıldı. Enkazı kaldırıldı, şimdi de karpuz çıkmış. Karpuzu gördüğümüzde şaşırdık, betondu artık nereden gelmişse kendiliğinden çıkmış. Kimsenin aklına gelmez böyle bir şey. Kısmet olursa yiyeceğiz. Kimin kısmetiyse bilmiyorum. 4 tane vardı, 2'sini koparmışlar 2 tane kalmış. Herkes şaşırıyor, enkazdan çıktığına hayret ediyorlar" ifadelerini kullandı.

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