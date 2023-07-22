Antalya’da feci olay! Yanan otelde 2 turist can verdi

İtfaiye ekipleri, kısa sürede yayılan alevlere müdahale etti.

Kontrol altına alınan yangında Lübnanlı turistler Dory Mhomma ve Viviane Saad yaşamını yitirdi. Norveç, Danimarka ve Hollandalı turistler ile gurbetçilerin de bulunduğu 1'i ağır 10 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesi ile özel hastanelere kaldırıldı.