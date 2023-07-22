Antalya'da feci olay! Yanan otelde 2 turist can verdi
Antalya Muratpaşa'da bulunan bir butik otelde çıkan yangında 2 Lübnanlı turist hayatını kaybetti. Olayda otelde bulunan 10 kişi de yaralandı. Cenazeler, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde butik otelde çıkan yangında Lübnanlı 2 turist hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.
Tarihi Kaleiçi'ndeki Barbaros Mahallesi Hesapçı Sokak'taki iki katlı butik otelde dumanın yükselmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis, UMKE, AFAD ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
İtfaiye ekipleri, kısa sürede yayılan alevlere müdahale etti.
Kontrol altına alınan yangında Lübnanlı turistler Dory Mhomma ve Viviane Saad yaşamını yitirdi. Norveç, Danimarka ve Hollandalı turistler ile gurbetçilerin de bulunduğu 1'i ağır 10 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesi ile özel hastanelere kaldırıldı.
Cenazeler, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
İtfaiye ekipleri, büyük bölümü ahşap olan ve dar sokakta yer alan oteldeki soğutma çalışmalarını sürdürüyor.
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