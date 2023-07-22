CHP'li İBB'den İstanbul'da ulaşıma zam talebi
Seçim döneminde belediye bütçelerinde israf olduğunu ve vatandaşa zamsız şekilde hizmet vereceğini iddia eden CHP'li isimler, göreve başladıktan sonra bu sözlerini unutarak zam üstüne zam yaptı. Geçtiğimiz günlerde Mansur Yavaş yönetimindeki ABB'de ulaşıma yaklaşık yüzde 50'lik bir zam yapılırken, bu kez de Ekrem İmamoğlu aynı tarifeyi İstanbul için istedi.
CHP'li belediyeler seçimlerden önce ulaşıma zam yapılmayacağı konusunda sözler vermişlerdi ancak bu sözlerini tutmadılar. İlk zammı, geçtiğimiz günlerde Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) yaptı. 24 Temmuz'da uygulamaya girecek yeni tarifeyle tam bilet 15 TL, öğrenci bileti 7,5 TL, öğrenci abonmanı ise 220 Türk lirası olacak. ABB, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda bahaneler üreterek bu zammın makul bir zam olduğunu açıklamıştı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da geçen gün yaptığı açıklamada, ÖTV ve KDV'deki artışa işaret ederek, İstanbul'da toplu taşıma fiyatları için zam sinyali verip "Bu maliyetlerle toplu taşıma fiyatları değişecektir" demişti.
İBB YÜZDE 57 ZAM İSTEDİ!
UKOME'nin alt komisyon toplantısında İBB, taksi başta olmak üzere toplu taşımaya yüzde 57'lik zam talep etti. İBB'nin talebine göre, aylık abonman 777 TL'den 1219 TL'ye, öğrenci abonmanı 140 TL'den 219 TL'ye, tam bilet 9,90'dan 15,5 TL'ye, öğrenci bileti 4,83 TL'den 7,5 TL'ye, taksi indi-bindi ise 40 TL'den 62 TL'ye çıkıyor.
BAKANLIK REDDETTİ
Ancak alt komisyon toplantısında bakanlık temsilcileri, İBB'nin yüzde 57'lik teklifini fazla buldu. Bu durumda, UKOME ana toplantısında da yüzde 57'lik zam teklif edilirse, kabul edilmeyebilir. Eğer teklif kabul edilmezse, UKOME olağanüstü olarak toplanıp daha az bir zam yapabilir.
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