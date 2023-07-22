CHP’li İBB’den İstanbul’da ulaşıma zam talebi

CHP'li belediyeler seçimlerden önce ulaşıma zam yapılmayacağı konusunda sözler vermişlerdi ancak bu sözlerini tutmadılar. İlk zammı, geçtiğimiz günlerde Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) yaptı. 24 Temmuz'da uygulamaya girecek yeni tarifeyle tam bilet 15 TL, öğrenci bileti 7,5 TL, öğrenci abonmanı ise 220 Türk lirası olacak. ABB, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda bahaneler üreterek bu zammın makul bir zam olduğunu açıklamıştı.