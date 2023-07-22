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Antalya'da feci olay! Yanan otelde 2 turist can verdi.

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Giriş: 22.07.2023 11:58
Antalya Muratpaşa'da bulunan bir butik otelde çıkan yangında 2 Lübnanlı turist hayatını kaybetti. Olayda otelde bulunan 10 kişi de yaralandı. Cenazeler, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi..
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Yanan otelde 2 turist can verdi
Yanan otelde 2 turist can verdi
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