Tekirdağ'da kağıt fabrikasında yangın! Alevler geceyi aydınlattı
Tekirdağ Ergene'de bulunan bir karton fabrikasının hurda kağıt bölümünde yangın çıktı. Alevler geceyi aydınlatırken, yangın yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucunda kontrol altına alındı.
Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını gören fabrika çalışanları, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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