İzmir'de düğün salonundaki dekorun altında kalan 5 yaşındaki Deniz Efe hayatını kaybetmişti! İşletme müdürü serbest bırakıldı
Dehşete düşüren olay geçen gün İzmir'in Torbalı ilçesinde meydana geldi. Düğün salonunda dekor amaçlı kullanılan duvarın altında kalan 5 yaşındaki Deniz Efe Çelebi'nin ölümüyle ilgili gözaltına alınan 2 kişiden işletmenin mesul müdürü D.S.Ş. tutuklandı. İşletme sahibi S.T. ise, yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldı. İşte kahreden olayın detayları...
İzmir'de yaşanan olay, 16 Temmuz Pazar günü akşamı, Fevzi Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Düğün salonunda dekor amaçlı kullanılan duvar, düğün sırasında devrildi. 5 yaşındaki Deniz Efe Çelebi ile 7 yaşındaki Eğmen Gürbüz duvarın altında kaldı.
Çelebi hayatını kaybetti, yaralanan Gürbüz ise Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Deniz Efe Çelebi'nin cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Bu sırada anne Emel ile baba Engin Çelebi, gözyaşlarına boğuldu. Deniz Efe Çelebi'nin cenazesi, dün otopsi işlemleri tamamlanınca ailesine teslim edilip, Tire ilçesinde toprağa verildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri, işletme sahibi S.T. ile mesul müdürü D.S.Ş.'yi olay günü gözaltına aldı. İşlemleri tamamlanınca dün akşam adliyeye sevk edilen şüphelilerden işletmenin mesul müdürü D.S.Ş. tutuklandı.
İşletme sahibi S.T. ise yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldı.
Öte yandan aynı olayda yaralanan Eğmen Gürbüz'ün ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü, durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.
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