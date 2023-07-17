İzmir’de düğün salonundaki dekorun altında kalan 5 yaşındaki Deniz Efe öldü! Acılı baba: Bu işin peşini bırakmayacağım

"BU İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM"



Engin Çelebi, "Çocukların önünde oynadığı dandik duvar, güya rüzgardan devrilmiş. Oğlum öldü, diğer çocuk yaralı. Onun durumu da kötü. Bu işin peşini bırakmayacağım" dedi.