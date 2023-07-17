İzmir'de düğün salonundaki dekorun altında kalan 5 yaşındaki Deniz Efe öldü! Acılı baba: Bu işin peşini bırakmayacağım
Korkunç olay dün İzmir’de yaşandı. Düğün salonunda dekor amaçlı kullanılan duvarın altında kalan 5 yaşındaki Deniz Efe Çelebi hayatını kaybetti, 7 yaşındaki Eğmen Gürbüz yaralandı. Olayın ardından işletme sahibi S.T. ile mesul müdürü D.S.Ş.'yi gözaltına aldı. İşte acı olayın detayları...
İzmir'in Torbalı ilçesinde yaşanan olay, dün akşam saatlerinde Fevzi Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Düğün salonunda dekor amaçlı kullanılan duvar, düğün sırasında devrildi.
Deniz Efe Çelebi ile Eğmen Gürbüz duvarın altında kaldı. Çelebi hayatını kaybetti, yaralanan Gürbüz ise Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Deniz Efe Çelebi'nin cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Bu sırada anne Emel ile baba Engin Çelebi, gözyaşlarına boğuldu.
"BU İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM"
Engin Çelebi, "Çocukların önünde oynadığı dandik duvar, güya rüzgardan devrilmiş. Oğlum öldü, diğer çocuk yaralı. Onun durumu da kötü. Bu işin peşini bırakmayacağım" dedi.
Deniz Efe Çelebi'nin cenazesinin, Tire ilçesinde toprağa verileceği belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatan polis, işletme sahibi S.T. ile mesul müdürü D.S.Ş.'yi gözaltına aldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Baş ağrısını şipşak geçiriyor! İbn-i Sina 1000 yıllık İLAÇSIZ doğal çözüm! Sıcak çarpmasına hemen bunu yapın!
- Vakıf Üniversite Ücretleri 2023-2024 | belli oldu mu, ne kadar? En ucuz ve pahalı üniversiteler kaç TL? Psikoloji, TIP, Diş Hekimliği, Hemşirelik...
- YKS-2023 başarı sıralaması! 2-4 yıllık üniversiteler en düşük kaç puanla alıyor? 130-160-180-190-200-230 puanla sözel sayısal bölüm kontenjanları!
- LGS MEB 2023 tercih sonuç ekranı | LGS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Liselere Geçiş Sistemi son tercih tarihi!
- Sabah yorgun uyanana asırlık tedavi! Ebu Bekir Er Razi'den bitkinliğe şifa reçetesi! Yaz sıcaklarında tek yapmanız gereken...
- YKS tercih ekranı ÖSYM! TYT-YDT-AYT 2023 tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? Kılavuz yayımlandı mı?
- Emeklilere son dakika maaş müjdesi geldi! Saat 9'da açıklandı! SSK, BAĞ-KUR'lunun hesabına yatmaya başlıyor! 7.500, 8.125, 8.750 TL...
- Her an açıklanabilir! YKS (TYT-AYT-YDT) 2023 bugün (erken) açıklanacak mı, ne zaman? Üniversite sınav sonuçları ÖSYM sorgulama ekranı!
- Beykent Üniversitesi taban puanları kontenjanları 2023! Beykent Üniversitesi 2 yıllık - 4 yıllık bölümler ve başarı sıralaması...
- Filenin Sultanları final maçı ne zaman? Filenin Sultanları Türkiye - Çin kadın voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?
- Terzi 2. sezon ne zaman? Netflix Terzi dizisi ikinci sezon var mı, başlayacak mı? Yayın tarihi...
- EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU EKRANI | 2 yıl geri ödemesiz 150 bin TL evlilik kredisi nasıl alınır? 48 ay vadeli, yüzde 0 faizli kredi şartları...