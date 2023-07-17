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İzmir'de düğün salonundaki dekorun altında kalan 5 yaşındaki Deniz Efe öldü! Acılı baba: Bu işin peşini bırakmayacağım

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.07.2023
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İzmir’de düğün salonundaki dekorun altında kalan 5 yaşındaki Deniz Efe öldü! Acılı baba: Bu işin peşini bırakmayacağım

Korkunç olay dün İzmir’de yaşandı. Düğün salonunda dekor amaçlı kullanılan duvarın altında kalan 5 yaşındaki Deniz Efe Çelebi hayatını kaybetti, 7 yaşındaki Eğmen Gürbüz yaralandı. Olayın ardından işletme sahibi S.T. ile mesul müdürü D.S.Ş.'yi gözaltına aldı. İşte acı olayın detayları...

İzmir'in Torbalı ilçesinde yaşanan olay, dün akşam saatlerinde Fevzi Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Düğün salonunda dekor amaçlı kullanılan duvar, düğün sırasında devrildi.

Deniz Efe Çelebi ile Eğmen Gürbüz duvarın altında kaldı. Çelebi hayatını kaybetti, yaralanan Gürbüz ise Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Deniz Efe Çelebi'nin cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Bu sırada anne Emel ile baba Engin Çelebi, gözyaşlarına boğuldu.

"BU İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM"

Engin Çelebi, "Çocukların önünde oynadığı dandik duvar, güya rüzgardan devrilmiş. Oğlum öldü, diğer çocuk yaralı. Onun durumu da kötü. Bu işin peşini bırakmayacağım" dedi.

Deniz Efe Çelebi'nin cenazesinin, Tire ilçesinde toprağa verileceği belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatan polis, işletme sahibi S.T. ile mesul müdürü D.S.Ş.'yi gözaltına aldı.

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