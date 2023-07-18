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Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın paniği

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.07.2023 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023
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Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yangın paniği

Son dakika haberi...Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 4. katında yangın çıktı. Hastalar tahliye edilirken, yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

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