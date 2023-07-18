TEM Otoyolu'nda yol verme kavgası kamerada! Tartıştığı kamyonetliyi bariyere sürükledi
İnanılmaz olay, TEM Otoyolu'nda seyir halinde olan kamyon şoförü, tartıştığı iddia edilen kamyoneti sıkıştırdı. Emniyet şeridine geçerek ilerlemeye devam eden kamyonet şoförü bariyerlere çarpmaktan son anda kurtuldu.
Olay, geçen hafta Cuma günü saat 13.00 sularında TEM Otoyolu Edirne istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki kamyon şoförü ile kamyonet şoförü arasında iddiaya göre, yol verme tartışması yaşandı.
Tartışan şoförler, tehlikeli araç kullanarak trafiği riske soktu.
Kısa bir süre sonra, kamyon şoförü sağ şeritte ilerleyen kamyoneti akan trafikte sıkıştırmaya başladı.
Kamyonet şoförü, aracı emniyet şeridine alarak ilerlemeye devam ederken, bariyerlere çarpmaktan son anda kurtuldu.
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