Manisa ve İzmir'de suç örgütüne şok operasyon: 21 gözaltı
YAŞAM DHA
Manisa ve İzmir'de jandarmanın suç örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda ruhsatsız 6 av tüfeği, 4 tabanca, 3 bıçak, 9 telsiz, 223 mermi, 35 kök hintkeneviri, 623 gram esrar, 9 sentetik ecza hap, 12 gram kenevir tohumu ele geçirildi, 21 kişi gözaltına alındı. 7 şüphelinin daha yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Uyuşturucu madde ticareti ve silah ticareti yapanları takibe alan Akhisar İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, dün saat 13.00 sıralarında, şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda ruhsatsız 6 av tüfeği, 4 tabanca, 3 oluk bıçak, 1'i sabit 9 telsiz, 223 mermi, 35 kök hintkeneviri, 623 gram esrar, 9 sentetik ecza hap, 12 gram kenevir tohumu, 30 paket kaçak sigara, 9 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 10 bin TL ele geçirildi, 21 şüpheli gözaltına alındı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YKS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak 2023? YKS 2023 sonuçları bu hafta, erken açıklanır mı?
- ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023! EBYÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması! YKS 2023 tercih sıralaması...
- AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, hangi tarihte başlayacak 2023? Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavları online, yüz yüze mi olacak?
- 15 TEMMUZ MESAJLARI RESİMLİ SÖZLÜ! 15 Temmuz anlamlı, duygusal, yeni, yazılı ve resimli ve Türk Bayrağı görselleri - mesajları...
- Mauro İcardi'ye kötü haber! Wanda Nara losemi olduğu iddiası kafa karıştırdı! Tam oldu derken Galatasaray'a transferi askıya...
- AUSTRIA WIEN GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE! Austria Wien Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?
- Emekliye zamlı promosyon tablosu netleşti! %25 zam + ek ödeme sonrası güncellendi! 10.000 TL ve üzeri maaş alanlar emekliler...
- Tarımsal destekleme ödemeleri yattı mı? Tarımsal destekleme ne zaman yatacak?
- Emekli yeni maaşlarına %25 zamlı KÖK hesap çıktı! 7.500 TL altı maaş alana 9.750 TL! 4A-4B-4C, SSK, EYT, SGK, İntibak payı...
- ALES/2 geç başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? 2023 ÖSYM ALES/2 başvuru ve sınav tarihi açıklandı mı?
- Yalı Çapkını ne zaman başlıyor, yeni sezonda neler olacak? Yalı Çapkını (Esme) Sezin Bozacı diziden ayrılıyor mu?
- TFF Süper Kupa finali ne zaman 2023? Galatasaray Fenerbahçe final maçı hangi kanalda yayınlanacak?