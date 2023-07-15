15 Temmuz 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Manisa ve İzmir'de suç örgütüne şok operasyon: 21 gözaltı

Manisa ve İzmir'de suç örgütüne şok operasyon: 21 gözaltı

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 15.07.2023
ABONE OL
Manisa ve İzmir’de suç örgütüne şok operasyon: 21 gözaltı

Manisa ve İzmir'de jandarmanın suç örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda ruhsatsız 6 av tüfeği, 4 tabanca, 3 bıçak, 9 telsiz, 223 mermi, 35 kök hintkeneviri, 623 gram esrar, 9 sentetik ecza hap, 12 gram kenevir tohumu ele geçirildi, 21 kişi gözaltına alındı. 7 şüphelinin daha yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Uyuşturucu madde ticareti ve silah ticareti yapanları takibe alan Akhisar İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, dün saat 13.00 sıralarında, şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

77 personelin katıldığı operasyonda Manisa ve İzmir'deki 28 şüpheliye ait 22 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda ruhsatsız 6 av tüfeği, 4 tabanca, 3 oluk bıçak, 1'i sabit 9 telsiz, 223 mermi, 35 kök hintkeneviri, 623 gram esrar, 9 sentetik ecza hap, 12 gram kenevir tohumu, 30 paket kaçak sigara, 9 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 10 bin TL ele geçirildi, 21 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında 7 şüphelinin daha yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

14 bölge ’geçici özel güvenlik bölgesi’ ilan edildi
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA