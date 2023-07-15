15 Temmuz 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Kocaeli'de bir genç denizde kayboldu! 10 saat süren aramanın ardından acı haber...

Kocaeli'de bir genç denizde kayboldu! 10 saat süren aramanın ardından acı haber...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.07.2023
ABONE OL
Kocaeli’de bir genç denizde kayboldu! 10 saat süren aramanın ardından acı haber...

Kocaeli'de arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için girdiği denizde kaybolan Özgür Mert Demirkıran'ı arama kurtarma çalışmaları 10 saat sürdü. Gencin cansız bedeni denizden çıkarılırken sahilde bekleyen yakınları gözyaşlarına boğuldu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA