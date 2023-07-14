14 Temmuz 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Şırnak Valiliği: 14 bölge 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

Şırnak Valiliği: 14 bölge 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.07.2023 Güncelleme Tarihi: 14.07.2023
ABONE OL
Şırnak Valiliği: 14 bölge ’geçici özel güvenlik bölgesi’ ilan edildi

Şırnak Valiliği, il merkezi ve 6 ilçesine bağlı bulunan 14 bölge, 15 gün süre ile “Geçici Özel Güvenlik Bölgesi” ilan edildiğini duyurdu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA