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Antalya'da 3 kişi elektrik akımına kapılarak can verdi! Yardım etmek istemişti...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.07.2023 Güncelleme Tarihi: 15.07.2023
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Antalya’da 3 kişi elektrik akımına kapılarak can verdi! Yardım etmek istemişti...

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde, ASAT kanalizasyon terfi istasyonuna bakım yapmak için giren 2 işçi, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. İşçilere yardım etmek için istasyona giren bir vatandaş da yaşamını yitirdi. Ekiplerce, 3 kişinin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga götürüldü.

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