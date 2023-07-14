Karabük'te yürüyen merdivenin altında poşet içinde bulunmuştu! Bebek öldü, anne gözaltında
Karabük'te geçen gün üst geçidin merdivenlerinin altında poşette bebek cesedi bulundu. Bebeğini, olay yerinde doğurduktan sonra poşete sarıp, bırakıp gittiği belirlenen 28 yaşındaki S.K., gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hürriyet Mahallesi dolmuş durakları yanındaki merdivenin altında bebek cesedi bırakılmasına ilişkin çalışma yürüttü.
Düşük neticesinde ölü doğan ve 6 aylık olduğu değerlendirilen bebeği merdiven altına bıraktığı belirlenen S.K. isimli kadın gözaltına alındı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
OLAYIN GEÇMİŞİ
Dün, Hürriyet Mahallesi dolmuş durakları yanındaki merdivenin altında bebek cesedi olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirmiş, ceset, incelemenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılmıştı.
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