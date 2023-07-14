Karabük’te yürüyen merdivenin altında poşet içinde bulunmuştu! Bebek öldü, anne gözaltında

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Dün, Hürriyet Mahallesi dolmuş durakları yanındaki merdivenin altında bebek cesedi olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirmiş, ceset, incelemenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılmıştı.