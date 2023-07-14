İstanbul'da tarihi eser operasyonu: İncil ve Tevrat ile çok sayıda sikke ele geçirildi
İstanbul’da son 1 ay içerisinde sekiz ilçede tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. Tarihi eser kaçakçılığı yapan 5 kişi yakalandı. Operasyonlarda üzerlerinde Hz. İsa ve Hz. Meryem figürleri bulunan İncil ve İbranice yazılar olan Tevrat'ın da bulunduğu çok sayıda tarihi eser ele geçirildi. Ele geçirilen eserler İstanbul Emniyet Müdürlüğü bahçesinde sergilendi.
İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılarına yönelik yürüttükleri çalışmalarda, ülkedeki tarihi eserleri el altından satmaya çalışan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.
Son 1 ay içerisinde Esenler, Esenyurt, Sancaktepe, Bağcılar, Sultangazi, Fatih, Kartal ve Ümraniye'de tarihi eser kaçakçılığı yapanlara yönelik düzenlenen operasyonlarda 5 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda Yunan, Roma, Osmanlı İmparatorluğu dönemlerine ait olduğu düşünülen farklı ebat ve boylarda 4 bin 233 adet gümüş ve bronz sikke, ok ucu, 2. 15. ve 16. yüzyıllara ait olduğu düşünülen Hristiyanlık ve Musevilik dinlerine ait, Hz. İsa ve Hz. Meryem figürlü İncil ve İbranice yazılar bulunan Tevrat, Geç Osmanlı ve Erken Cumhuriyet dönemlerine ait olduğu düşünülen kaftanlar, subay kılıçları, sedef işlemeli tabanca ve kılıçlar ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında '2863 kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanununa muhalefet' suçundan adli işlem başlatıldı.
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