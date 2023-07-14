Mersin İstanbul otobüsünde tahta kurusu paniği! 45 yolcu ayakta gitti: Vücudumuzu ısırdılar!
Mersin-İstanbul seferini yapan bir otobüste panik dolu anlar yaşandı. 45 yolcu tahta kurularından dolayı 13 saat boyunca ayakta yolculuk yapmak zorunda kaldı. Vatandaşlar, "Bütün vücudumuzu ısırdılar" diyerek dert yandı. Yaşanan o anlar yolcuların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Tahta kurularının yolcuların koltuklarında yoğun bir şekilde bulunmasından şikayet eden yolcular, şikayetlerini ilettikleri firmadan olumlu bir dönüş alamadı.
Yolcu Hazım Erdem otobüste yaşanan olayla ilgili, "Ben bugün Adana'dan saat 10.30'da otobüse bindim. Seyahat ederken arkadaşımızın omzunda tahta kurusu olduğunu fark ettik. Belki iki tane vardır diye olayı fazla büyütmek istemedik.
İlerleyen saatlerde kendi üstümüzde de gördük. Biraz daha baktığımızda tüm koltukların arasından tahta kurusu çıkmaya başladı. Biz otobüs şoförünü uyardık ve şirketi aradık.
Nereye haber verdiysek kimse yardımcı olmadı. Bunun sonucunda biz Aksaray'dan İstanbul'a kadar 45 yolcu ayakta yolculuk yapmak zorunda kaldık. Bütün vücudumuzu ısırdılar.
Esenler'de bizi bir arkadaş karşıladı, dün ilaçlama yaptığını söyledi.
Ancak tahta kuruları bir günlük değildi. Araç, çok kötü haldeydi" dedi.
Öte yandan saat 01.30 sıralarında Esenler'deki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na ulaşan otobüsün firmasının yetkilileri, tepki gösteren yolculara 12 Temmuz'da ilaçlama yapıldığını söyledikleri iddia edildi.
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