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Karabük'te korkunç olay! Yürüyen merdivenin altında bebek cesedi bulundu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.07.2023 Güncelleme Tarihi: 13.07.2023
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Karabük’te korkunç olay! Yürüyen merdivenin altında bebek cesedi bulundu

Kan donduran olay Karabük'te meydana geldi. Yürüyen merdivenin altında bebek cesedi bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İncelemenin ardından bebeğin cesedi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay, Hürriyet Mahallesi mevkisinde yaşandı.

Güzergahı kullanan vatandaşlar yürüyen merdivenin altında poşette yeni doğmuş bebek cesedi olduğunu fark etti.

Bunun üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine gelen ekipler olay yerine şerit çekerek güvenlik önlemi aldı.

İncelemelerin ardından ceset Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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