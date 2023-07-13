Sıcak hava dalgası yurdu sardı! Termometreler 40 dereceyi geçti: "Gerekmedikçe dışarı çıkmayın' uyarısı
Son dakika haberleri... Uzmanlar tarafından günler öncesinde yapılan “Afrika sıcaklıkları” yurdu etkisi altına aldı. Meteoroloji hava tahmin raporunda il il uyarısını yinelerken sıcaklıkların 40 dereceyi birçok noktada aşacağını belirtti. İşte 5 günlük hava durumu...
Temmuz ayının ortalarına doğru geldiğimiz bugünlerde sıcaklıklar bir anda yükselmeye başladı.
Geçtiğimiz hafta yurdun bazı bölgelerinde etkili olan sağanak nedeniyle sel meydana gelirken Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan "Afrika sıcaklıkları" uyarısı yurdu sardı.
Dün başlayan söz konusu sıcaklıklar vatandaşın "nefes almasında" bile zorluklar yaşatırken bunaltıcı havalara karşı uzmanlar mecbur olmadıkça dışarı çıkılmaması yönünde çağrı yaptı.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Yayınlanan güncel hava tahmin raporunda sıcaklıkların birçok ilde 40 dereceyi aşacağı ifade edildi. Ülke genelinde yağış beklenmezken kuzeydoğu kesimlerin parçalı, zaman zaman ise az bulutlu geçeceği ifade edildi.
Ege Bölgesinde de sıcaklıklar yüksek seyrediyor. Afyonkarahisar'da 32 derece ölçülen sıcaklık İzmir'de 36, Denizli ve Muğla'da 39 dereceye çıkıyor.
Akdeniz Bölgesinde birçok ilde sıcaklık 40-41 derece ölçülüyor. Önümüzdeki günlerde yer yer sıcaklık 2-3 derece daha yükselecek. Bölge halkının özellikle öğle saatlerinde tedbirli ve dikkatli olmasında fayda var.
İç Anadolu Bölgesinde gökyüzü az bulutlu. Sıcaklık Ankara'da 33, Eskişehir'de 34, Kayseri'de 31, Sivas'ta 28 derece ölçülüyor. Cuma günü sıcaklık 1-2 derece artıyor.
Karadeniz Bölgesinde parçalı ve az bulutlu bir hava hakim. Sıcaklık Bolu'da 31, Samsun ve Trabzon'da 28 derece ölçülüyor.
Doğu Anadolu Bölgesinin kuzey kesimlerinde hava az bulutlu, sıcaklık ise 24-25 derecelerde. Bölgenin kalanı ise 33-34 derece sıcaklık ile açık bir gökyüzüne sahip.
Güneydoğu Anadolu Bölgesinde hava bol güneşli. Sıcaklık bölgede 38-39 derecelerde ölçülüyor. Cuma günü ise sıcaklık 40 derece ve üzerine çıkıyor.
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