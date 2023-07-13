Sıcak hava dalgası yurdu sardı! Termometreler 40 dereceyi geçti: "Gerekmedikçe dışarı çıkmayın' uyarısı

Ege Bölgesinde de sıcaklıklar yüksek seyrediyor. Afyonkarahisar'da 32 derece ölçülen sıcaklık İzmir'de 36, Denizli ve Muğla'da 39 dereceye çıkıyor.

Akdeniz Bölgesinde birçok ilde sıcaklık 40-41 derece ölçülüyor. Önümüzdeki günlerde yer yer sıcaklık 2-3 derece daha yükselecek. Bölge halkının özellikle öğle saatlerinde tedbirli ve dikkatli olmasında fayda var.