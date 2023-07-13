Balıkesir’de göçmen operasyonu: Yunanistan’ın ölüme terk ettiği 42 kişi kurtarıldı

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir ili Ayvalık ilçesi Güneş Adası önlerinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun bildirilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-61) ve Sahil Güvenlik Botları (KB-4510, DEGAK-2) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına lastik bot içerisinde geri itilen ve kendi imkanlarıyla adaya çıkan 42 düzensiz göçmen kurtarıldı.