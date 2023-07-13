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İstanbul'da FETÖ operasyonu: 9 zanlı yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.07.2023
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İstanbul’da FETÖ operasyonu: 9 zanlı yakalandı

Son dakika haberleri... İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyonda 9 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

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